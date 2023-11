[DECOUVERTE] Initiation au chant Opéra de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes [DECOUVERTE] Initiation au chant Opéra de Rennes Rennes, 11 décembre 2023, Rennes. [DECOUVERTE] Initiation au chant Lundi 11 décembre, 18h30 Opéra de Rennes Gratuit, sur inscription. Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Initiez vous au chant lyrique et au chant choral avec une chanteuse et professeure au conservatoire de Rennes, Eleonore Le Lamer Infos pratiques : Places limitées

Gratuit

Réservation en ligne avant le jeudi 7 décembre

/! Atelier en français ! Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-initiation-au-chant-lyrique-706064727607 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T18:30:00+01:00 – 2023-12-11T20:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T18:30:00+01:00 – 2023-12-11T20:00:00+01:00

