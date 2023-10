[Répétition] Béatrice et Bénédict Opéra de Rennes Rennes, 9 novembre 2023, Rennes.

[Répétition] Béatrice et Bénédict Jeudi 9 novembre, 20h00 Opéra de Rennes Places limitées / Gratuit sur inscription / Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Avec son opéra-comique Béatrice et Bénédict, Hector Berlioz adapte librement en 1862 la comédie de Shakespeare « Beaucoup de bruit pour rien » [Much Ado About Nothing] et signe un opéra comique et romantique, caustique et tendre – pour l’une des plus belles partitions du répertoire.

Réservation en ligne avant le mercredi 8 novembre : cliquez ICI

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-beatrice-benedict-shakespeare-berlioz-704427049267 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

Opéra CMI Rennes