Rencontre au cœur d’une création dansée, chantée, signée Opéra de rennes Rennes, 30 septembre 2023, Rennes.

Rencontre au cœur d’une création dansée, chantée, signée Samedi 30 septembre, 17h00 Opéra de rennes Gratuit, sur réservation auprès du Pôle des publics

Les Sourd’in réunit quatre artistes autour d’un projet de création bi-culturelle (musique « classique »/ culture sourde).

Les Sourd’in souhaitent rendre accessible la culture et l’art sourd aux entendants et partager leur affection pour l’art lyrique avec le public sourd, mêlant chansigne, dansigne, Visuel Vernaculaire, musique classique et art lyrique.

Avec :

Lola Volson, danseuse (signante)

Stéphanie Olier, chanteuse lyrique (signante)

Mathilde Chevrel, violoncelliste

Coralie Karpus, pianiste

Opéra de rennes place de la mairie 35000 rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0223622800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

Opéra Rencontre

© Laurent Guizard