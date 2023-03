Prix de l’avenir du breton Opéra de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Prix de l’avenir du breton Opéra de Rennes, 31 mars 2023, Rennes. Prix de l’avenir du breton Vendredi 31 mars, 18h00 Opéra de Rennes Gratuit (inscription obligatoire) La cérémonie est ouverte à tous et à toutes (inscription préalable obligatoire). Elle se déroule en breton, les personnes ne comprenant pas la langue peuvent disposer d’un casque pour bénéficier d’un interprétariat. 7 catégories sont proposées (associations, entreprises, pouvoirs publics, livres de fiction, audiovisuel, disque chanté en breton, brittophone de l’année) et 3 prix sont remis pour chaque catégorie. Opéra de Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « catherine.ribault@francetv.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

