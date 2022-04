Opéra de Rennes Ateliers de construction de décors de l’Opéra, 7 mai 2022, Rennes.

Opéra de Rennes

Ateliers de construction de décors de l’Opéra, le samedi 7 mai à 11:00

**Samedi 7 mai** ### _Dis-moi tes amours !_ Lyrisme de rue Lyrisme de rue présente son nouveau spectacle _Dis-moi tes amours !_ à l’occasion de la journée _Tous à l’Opéra !_ 2 concerts sont programmés **samedi 7 mai 2022** à : – 11 h : **Atelier de construction de décors de l’Opéra, Plaine de Baud – 16 rue Jean-Marie Huchet – 35000 Rennes** – 19 h : **La Basse Cour – La Prévalaye – Chemin Robert de Boron – 35000 Rennes** Les artistes de cette jeune compagnie entraînent le public avec légèreté, sensibilité et humour à la découverte des multiples facettes de la voix lyrique. Airs et ensemble d’opéras, de comédies musicales et mélodies se répondent et s’entrechoquent, le tout dans un esprit chaleureux et décomplexé inspiré du théâtre de tréteaux. Programme : Antoine Dutaillis (création mondiale), Bizet, Verdi, Bernstein, Weil, Rameau, Mozart, Gershwin, Donizetti, Offenbach, Irving Berlin… Distribution : – Sarah Rodriguez – Soprano – Flavien Maleval – Tenor – Olivier Lagarde – Baryton – Charlotte Sonnois – Violon – Robin Le Bervet – Piano – Katja Krüger – Mise en scène Un projet soutenu par la fondation Nguyen Thien et accompagné par l’Opéra de Rennes au titre de l’insertion professionnelle

Gratuit, sur réservation à partir du 16 avril 2022

Dis-moi tes amours ! Lyrisme de rue

Ateliers de construction de décors de l’Opéra 16 allée Jean-Marie Huchet Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



