L’ARRIERE-PAYS Samedi 2 décembre, 20h00 Opéra de Reims DE 10€ 0 29€

Il suffit parfois d’une rencontre – et tout est dit. Une rencontre musi cale entre le compositeur Thomas Nguyen et la harpiste Annabelle Jarre, et la naissance de L’Arrière-pays, un nouveau monde musical dont le titre est inspiré par le poète Yves Bonnefoy, un univers où l’invisible et le proche se confondent. Une carte du monde sur laquelle ne figure pas le pays de l’utopie ne mérite pas le moindre coup d’œil.

(Oscar Wilde), note Thomas Nguyen en exergue de son œuvre. Alors, savourons Quand tout sera blanc, plongée dans la nature immaculée et gelée du Grand Nord, laissons-nous fasciner par les déesses de la Lune, et puis rêvons et méditons Au fil de l’eau, au cœur de l’époque charnière qui est la nôtre, ce moment où nous réalisons que l’eau est peut-être l’enjeu majeur des prochaines générations.

De la grâce, de la poésie, du réel et de l’irréel, de l’ici et de l’ailleurs tout ensemble, un beau voyage poétique à partager dans un sourire de sérénité.

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

