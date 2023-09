OPÉRA BERCEAU Opéra de Reims Reims, 26 novembre 2023, Reims.

OPÉRA BERCEAU 26 novembre 2023 – 7 avril 2024, les dimanches Opéra de Reims 10€ / 2 adultes gratuits

Les bébés aussi ont droit à l’opéra!

De zéro à quatre ans, nos bout’d’chous sont accueillis dans un écrin douillet et ludique, expressément imaginé pour eux par le créateur Bogdan Hatisi. Voici leurs sens sollicités dans la douceur et le plaisir; Ils découvrent, s’émerveillent, écoutent, rient et sourient avec musiciens et chanteurs, au cœur de chatoyantes couleurs musicales. Les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont au centre d’un univers musical divertissant et merveilleux, dans une atmosphère bienveillante et joyeuse – où la musique devient un vrai jeu d’enfant.

De zéro à quatre ans, nos bout’d’chous sont accueillis dans un écrin douillet et ludique, expressément imaginé pour eux par le créateur Bogdan Hatisi. Voici leurs sens sollicités dans la douceur et le plaisir; Ils découvrent, s’émerveillent, écoutent, rient et sourient avec musiciens et chanteurs, au cœur de chatoyantes couleurs musicales. Les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont au centre d’un univers musical divertissant et merveilleux, dans une atmosphère bienveillante et joyeuse – où la musique devient un vrai jeu d’enfant.

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T10:30:00+01:00

2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T11:30:00+02:00

opera de reims reims