QUATUOR HANSON Opéra de Reims Reims, 24 novembre 2023, Reims.

De Tokyo à Deauville, de Listrac à Amsterdam, le Quatuor Hanson nous régale de ses splendeurs musicales. Nous avons le grand plaisir d’accueillir à Reims ce quatuor qui figure parmi les plus admirables chambristes de la jeune génération. Dans le sillage de Rusalka, Les Hanson vont interpréter deux œuvres majeures du répertoire tchèque de musique de chambre.

Le 1er Quatuor à cordes de Janáček, surnommé La Sonate à Kreutzer en hommage à l’œuvre de Léon Tolstoï dont il s’inspire – un quatuor qui s’articule dramatiquement comme le roman de Tolstoï.

Quant au 2e Quintette pour piano et quatuor de Dvořák, la presse écrit à l’occasion de la création: […] il s’agit de l’une des plus belles, et en même temps des plus belles et attrayantes, œuvres de chambre de son compositeur. Sa principale caractéristique est la forte coloration nationale qui l’imprègne partout […] Les première et dernière sections sont des modèles de forme autant que d’originalité, et le scherzo, ou « furieux » comme l’appelle le compositeur, est tout simplement irrésistible dans son énergie et sa fraîcheur déferlantes.

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

