RUSALKA Opéra de Reims Reims, 17 novembre 2023, Reims.

RUSALKA 17 et 18 novembre Opéra de Reims Tarifs : de 10€ à 54€

Rien de moins que de la beauté à partager.

Dvořák a écrit dix opéras, et l’histoire ne s’est pas trompée en rete nant Rusalka comme l’un des grands chefs-d’œuvre de Dvořák – dont le génie court bien au-delà de sa célèbre Symphonie du Nouveau Monde ou du Concerto pour violoncelle. Conte populaire dont les accents fleurent bon le folklore tchèque, Rusalka fut immédiatement identifiée comme une pierre angulaire de l’opéra national tchèque, dont Bedrich Smetana avait établi le socle avec des ouvrages tels Libuše ou Dalibor. Histoire nourrie de merveil leux, Rusalka est baignée d’une sensualité trouble et enveloppante, d’une inspiration mélodique et d’un savoir-faire orchestral qui place Dvořák au premier rang des compositeurs d’opéras d’Europe de l’Est. Son langage musical fait appel à la grammaire wagnérienne – ici au service non pas d’une épopée philosophique, mais d’une ballade populaire au charme pénétrant.

La distribution d’exception réunie pour cette Rusalka, jouée pour la première fois à Reims, promet des moments d’émotion lyrique d’une puissante intensité.

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://operadereims.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://reims-opera-individuel.shop.secutix.com/content/# »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326500392 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:30:00+01:00

OPERA DE REIMS REIMS