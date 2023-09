¡FANDANGO! Opéra de Reims Reims, 14 octobre 2023, Reims.

¡FANDANGO! 14 et 15 octobre Opéra de Reims de 10€ à 29€

Le fandango, une danse qui vient du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le flamenco, un art séculaire, une tradition flamenco, la racine profonde de l’Espagne, un art séculaire, tant dansé que chanté, un axe transversal de la culture ibérique, qui irrigue tous les milieux culturels et sociaux de la péninsule. Fandango réimagine les fils du temps – passé, présent, avenir – et les tisse selon sa fantaisie, au gré du flamenco et des expressions folkloriques auxquels se mêle le geste chorégraphique contemporain. Un feu d’artifice éblouissant d’énergie et de personnalité, inattendu et fascinant, un spectacle où planent les ombres d’Antonio Gadès et Pina Bauch, une musique si riche et solaire qu’elle vous saisit l’âme.

Fandango, une œuvre chorégraphique, mais aussi théâtrale et musi cale, qu’il est urgent de découvrir.

