STABAT MATER Opéra de Reims Reims, 6 octobre 2023

Attention, chef-d’œuvre!

Le Stabat Mater de Scarlatti fut en son temps l’œuvre la plus impres sionnante de Domenico Scarlatti – La tentative de déborder le deuil par l’expression du désir, ainsi que le définissent la metteuse en scène Maëlle Dequiedt de la Compagnie La Phenomena et Simon-Pierre Bestion, fondateur de la Compagnie La Tempête.

On ne sait la date exacte de composition de ce Stabat, à l’origine écrit pour dix voix – les musicologues le datent de 1719, où Scarlatti était maître de chapelle de la Capella Giulia de Saint-Pierre du Vatican. Œuvre fulgurante de théâtralité – on y est parfois très proche de l’opéra –, ce Stabat fascine par son savant dosage entre le style «à l’ancienne » – le style canonique de la musique que l’on écrit pour Saint-Pierre de Rome – et le tourbillon baroque dans lequel Scarlatti nous entraîne. La partition, adaptée par Simon-Pierre Bestion, se déploie dans un nouvel effectif de 4 comédiens et 10 chanteurs interprètes, alliant le raffinement musical à la puissance des images scéniques. La metteuse en scène creuse à travers les strates que le temps a déposées pour mettre à jour la théâtralité défendue de l’œuvre.

Au timbre des chanteurs s’associent des instruments d’origines et d’époques très diverses ; de nouvelles couleurs se révèlent, l’œuvre se pare d’une nouvelle ampleur dramaturgique, et ce Stabat plonge le public dans une expérience inédite, sensorielle et sensible, à savourer d’urgence.

2023-10-06T20:00:00+02:00

