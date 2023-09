LE CHAT DU RABBIN Opéra de Reims Reims, 3 octobre 2023, Reims.

LE CHAT DU RABBIN Mardi 3 octobre, 20h00 Opéra de Reims de 10 à 28€

SPECTACLE MUSICAL

Que chantent les chats et les rabbins !

Que l’oud résonne!

Que les derboukas retentissent! La bande dessinée de Joann Sfar en comédie musicale!

Alors, fermez un instant les yeux, puis ouvrez-les, délicatement – puis laissez-vous conduire. Vous serez plongé.e.s dans les aventures d’un chat parlant – et chantant – amoureux de sa belle maîtresse Zlabya, fille d’un rabbin humaniste, sensible, touchant et attachant, au cœur d’une Algérie en pleine mutation culturelle et religieuse. Pascal Neyron signe là une irrésistible adaptation théâtrale de l’œuvre originale, maîtrisée et subtile, soutenue par la partition magnifique ment inspirée de Mathieu Michard – une musique qui charme et qui séduit, où se rencontrent tradition occidentale, jazz et saveurs de la musique orientale.

Sensible, drôle et foisonnant, le Chat du Rabbin vous attend!

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://operadereims.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.operadereims.com/spectacle/lechatdurabbin/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://reims-opera-individuel.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229082126457 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:15:00+02:00

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:15:00+02:00

sfar le chat du rabbin