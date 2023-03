Die Zauberflöte | La Flûte Enchantée Opéra de Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Die Zauberflöte | La Flûte Enchantée Opéra de Reims, 26 mai 2023, Reims. Die Zauberflöte | La Flûte Enchantée 26 – 28 mai Opéra de Reims Tarifs : 54€ / 44€ / 28€ / 10€ Ultime opéra de Mozart, La Flûte enchantée est le plus étonnant de tous par son mélange des genres et des styles, du conte fantastique à la fable philosophique, de la comédie viennoise à l’opéra virtuose. C’est l’histoire de Tamino, jeune prince étranger qui, sur les injonctions de la Reine de la

Nuit, s’aventure dans le royaume du mystérieux Sarastro et se confronte à de terribles épreuves pour l’amour de Pamina. C’est aussi l’histoire de Papageno, oiseleur facétieux qui ne rêve que de manger, boire et… trouver sa Papagena !

Dans cette nouvelle production, la mise en scène

enlevée d’Éric Perez met en avant l’aspect féérique de l’opéra et la jeunesse des personnages en les

projetant dans un univers ludique aux couleurs acidulées. Empreint d’une légèreté virevoltante, le chef d’oeuvre d’Amadeus, dont les parties parlées

ont été traduites en français, devient un conte initiatique, servi par les performances vocales et scéniques d’une belle distribution de jeunes

chanteurs. De quoi réjouir toutes les générations ! Direction artistique : Olivier Desbordes

Direction musicale : Nicolas Chalvin

Mise en scène : Eric Perez

Décors et lumières : Patrice Gouron

Costumes : Jean-Michel Angays et Stéphane Laverne (Studio Fbg 22-11)

Création des maquillages : Pascale Fau Tamino : Mark Van Arsdalle

Papageno : Régis Mengus

Pamina : Chloé Chaume

Papagena : Inès Berlet

La Reine de la nuit : Pauline Texier

Zarastro : Olivier Dejean

Monostatos : Stuart Patterson Les 3 Dames de la nuit

1ère Caroline Mutel

2ème Amandine Ammirati

3ème Svetlana Lifar

2 Hommes d’armes :

1er Maxence Billemaz

2ème Gautier Joubert

Les trois enfants : Maitrise de Reims Orchestre de l’Opéra de Reims

Choeur Elca

Direction : Sandrine Lebec

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00 Mozart Opera

