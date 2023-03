Opéra de Reims Opéra de Reims, 5 mai 2023, Reims.

Tous à l’Opéra

À Reims, plus que jamais, l’équipe de l’Opéra se donne l’ambition d’inciter le public le plus large à découvrir l’univers lyrique.

Ce projet hors les murs procède d’une réflexion en profondeur sur le rapport à l’espace urbain. « La ville est un lieu de partage. Après la crise sanitaire et les confinements successifs, il nous semblait nécessaire de se réapproprier l’espace public, de casser les codes, pour réaffirmer la place de l’opéra comme un lieu de convivialité ». Dans cet esprit de fête, l’Opéra de Reims investit la ville avec un programme ouvert à tous et en accès libre, qui se prolonge au-delà des journées portes ouvertes nationales.

LA FLUTE ENCHANTEE POUR TOUS

Venez ainsi découvrir ou redécouvrir La Flûte enchantée, véritable manifeste du génie de Mozart. Cet opéra mystérieux et foisonnant a tout pour plaire. Soit un jeune prince, Tamino, lancé par une Reine de la nuit furieuse sur les traces de sa fille Pamina, qui a été enlevée par Sarastro, le grand ordonnateur d’une secte révérant Isis et Osiris. Cette quête chevaleresque est doublée de son envers burlesque, celle de l’oiseleur Papageno qui cherche son âme sœur.

Dans cette production, le metteur en scène Eric Perez a voulu mettre en valeur la générosité du conte de fée dans une version pleine de fantaisie, aux couleurs acidulées, destinée à toutes les générations. Le public y retrouvera avec plaisir une kyrielle de grands airs, universellement connus, comme ceux de la Reine de la Nuit aux aigus virtuoses, interprétés par un beau plateau vocal et l’orchestre de l’Opéra de Reims dans la fosse emmené par Nicolas Chalvin.

À l’occasion du week-end « Tous à l’Opéra ! », les répétitions seront ouvertes gratuitement au public et le 26 mai, la représentation sera retransmise en direct de l’Opéra de Reims, en plein air, au parc de la Patte d’Oie, dans une ambiance conviviale sans murs, sans barrières, pour rappeler que l’opéra est une fête

MAIS AUSSI

Dans cet esprit de proximité toujours, l’opéra vous propose aussi une série de récitals gratuits voix/ piano, dans des lieux aussi différents que Le Caveau Castelnau, le Planétarium, les Galeries Lafayette ou la Maison de ventes aux enchères Châtivesle tandis qu’un parcours sur les promenades permettra de découvrir l’installation photographique de Jean-Christophe Hanché sur les coulisses de l’opéra et les différents métiers des arts de la scène. Enfin, le jeune public fait l’objet d’attentions particulières. En parallèle du spectacle La Flûte enchantée, l’Opéra organise un concours de dessins d’enfant sur l’ultime chef d’œuvre de Mozart avec votes des visiteurs et remise de prix (les trois premiers gagnants verront leurs dessins exposés en façade de l’Opéra et recevront des places pour assister à une représentation de La Flûte enchantée et un concours photo pour les plus grands.

L’édition d’un cahier de jeux pour enfant remis à chaque bambin visiteur de « Tous à l’Opéra ! » ainsi que d’un Jeu de l’Oie offert à toutes les écoles primaires et maternelles de Reims pendant la semaine de la manifestation complètent le dispositif.

Événement ouvert à tous, « Tous à l’Opéra ! » propose ainsi une mise en partage de l’opéra, sur scène, dans les coulisses et dans la ville, toutes générations réunies.

EXPOSITION Inauguration De L’exposition-Installation De Photographies De Jean-Christophe Hanché, A découvrir sur les Basses Promenades, entre la Gare et le Cirque, jusqu’à fin juin. Vernissage le VENDREDI 5 MAI À 18H30 A L’Opéra de Reims

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES De La Flûte Enchantée Le SAMEDI 6 MAI DE 14H À 18H à l’Opéra de Reims ENTREE LIBRE

CONCERTS GRATUITS récital voix/piano dans des lieux inédits : Caveau Castelnau, Planétarium, Galeries Lafayette et Maison de ventes aux enchères Châtivesle. Le SAMEDI 6 MAI et le DIMANCHE 7 MAI ENTREE LIBRE sur réservation

CONCOURS PHOTO « OBJECTIF OPÉRA » Découvrez les photographies du concours « Objectif Opéra » et votez pour votre cliché préféré. LA REMISE DES PRIX AURA LIEU A 18H DANS LE FOYER DU PUBLIC

CONCOURS DE DESSINS D’ENFANT sur l’ultime chef d’œuvre de Mozart avec votes des visiteurs et remise de prix (les trois premiers gagnants verront leurs dessins exposés en façade de l’Opéra LA REMISE DES PRIX AURA LIEU A 18H DANS LE FOYER DU PUBLIC

Opéra de Reims 3 rue Chanzy, Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T18:00:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Opéra Jean-Christophe Hanché