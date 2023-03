La Belle au Bois Dormant Opéra de Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

La Belle au Bois Dormant Opéra de Reims, 14 avril 2023, Reims. La Belle au Bois Dormant 14 – 16 avril Opéra de Reims Tarifs : 28€ / 22€ / 15€ / 7€ Marcos Morau réveille La Belle au Bois Dormant au XXIème siècle pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, sur la musique originelle de Tchaïkovski. Une rencontre très attendue entre l’excellence d’une compagnie rompue à tous les répertoires et l’imaginaire si singulier du chorégraphe espagnol. Plébiscité sur la scène internationale, Marcos Morau développe des œuvres allégoriques d’une beauté crépusculaire. Lui qui puise ses inspirations dans le théâtre, le cinéma et les arts plastiques, compose des mondes qui sont autant de miroirs déformants du nôtre. Que peut nous dire de nous-mêmes aujourd’hui La Belle au Bois Dormant ? Comment envisager l’avenir dans cent ans ?

À travers ce questionnement, le chorégraphe transporte l’héroïne endormie dans un musée au décor épuré où elle est observée par de nombreux visiteurs. Un parti pris qui trouve une force d’impact imparable grâce à son écriture. Non seulement elle s’affirme comme un style en soi, avec ses vagues de corps virtuoses, ses ensembles chorégraphiés au cordeau, ses scénographies léchées mais son abstraction ne perd jamais de vue le sens de la danse.

Dans ce voyage du sommeil vers la réalité, de la jeunesse vers l’âge adulte, le plateau devient la chambre d’écho de visions oniriques, sublimées par l’interprétation des treize danseurs de l’Opéra de Lyon. Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski Chorégraphie et lumières Marcos Morau

Scénographie Max Glaenzel

Costumes Silvia Delagneau

Dramaturgie Roberto Fratini

Conception sonore Cristobal Saavedra Ballet de l’opéra national de Lyon Ballet pour 13 danseurs Coproduction La Villette (Paris)

En coréalisation et partenariat avec le Manège, scène nationale-Reims Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T21:15:00+02:00

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T15:45:00+02:00 Marcos Morau ballet @jeanlouisFernandez

