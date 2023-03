Les gâteaux du Prince Tan Opéra de Reims, 8 avril 2023, Reims.

Les gâteaux du Prince Tan Samedi 8 avril, 18h30 Opéra de Reims Tarifs : 10€ adultes / 5€ enfants

Alliant théâtre et musique, ce spectacle joyeux et coloré nous conte l’histoire du prince Tan. Son père, le roi Thieu, est bien ennuyé car les fêtes du nouvel an approchent et les ancêtres sont fâchés. Le monarque décide alors d’envoyer tous ses fils parcourir le monde en quête d’un cadeau qui apaisera leur colère. Le prince Tan, plus jeune fils du roi, qui est également le mal aimé de la fratrie, part lui aussi en cachette à la recherche de cet objet inouï. De continent en continent, d’Afrique en Europe, accompagné d’un insupportable petit garçon de pain d’épices, il va rencontrer les Trois Gourmands : Hansel et Gretel, Mother Mousse et les filles de son cours de pâtisserie, sans pourtant trouver ce qu’il cherche. Il lui faudra alors écouter les conseils du génie du Riz. Son imagination fera le reste…

Sur scène, la troupe des jeunes du collectif Io interprète avec une belle énergie ce spectacle musical plein de fantaisie, rythmé par les chansons entraînantes et un impeccable trio percussions-batterie-clavier. Dans une mise en scène inventive où les décors « pâtisserie » réjouiront tous les gourmands, ces gâteaux-là sont à déguster sans modération !

LE COLLECTIF IO EN RÉSIDENCE A L’OPERA DE REIMS

Musique et mise en scène : Thomas Nguyen

Livret : Brigitte Macadré

Cheffe de chœur : Anne-Claire Lemaître

Chorégraphies : Isabelle Bazelaire

Scénographie et costumes : Lorine Baron

Décors « pâtisseries » : Juliette Azzopardi

Création lumières : Nicolas Hudela

Son : Samuel Allain

Interprètes :

La Troupe de jeunes du Collectif Io

Musiciens :

Percussions : Quentin Camus

Batterie : Mathias Neiss

Clavier et direction : Thomas Nguyen

Opéra de Reims 3, rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.operadereims.com/spectacle/les-gateaux-du-prince-tan/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T18:30:00+02:00 – 2023-04-08T19:30:00+02:00

2023-04-08T18:30:00+02:00 – 2023-04-08T19:30:00+02:00

collectif io opera

Black Ghost