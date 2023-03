Tous en scène Opéra de Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Tous en scène Opéra de Reims, 5 avril 2023, Reims. Tous en scène Mercredi 5 avril, 18h30 Opéra de Reims 5€ enfants / 10€ adultes Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la création d’une comédie musicale qui, à sa première représentation, est un échec retentissant. La folie Minelli tourne à plein dans ce film, peut-être l’essence même de la comédie musicale américaine. En collaboration avec La Pellicule Ensorcelée Tous en scène (titre original : The Band Wagon est un film musical américain de Vincente Minnelli, sorti en 1953, librement inspiré de la revue The Band Wagon créée en 1931 à Broadway. Réalisation : Vincente Minnelli, assisté de Jerry Thorpe Scénario : Betty Comden, Adolph Green (Alan Jay Lerner, non crédité, pour la scène Girl Hunt) Production : Arthur Freed pour MGM

Directeur de la photographie : Harry Jackson et George Folsey (non crédité)

Cadreur : Robert J. Bronner (non crédité) Musique originale : Arthur Schwartz

Lyrics : Howard Dietz (en)

Chorégraphie : Michael Kidd

Direction artistique : Cedric Gibbons, Preston Ames

Décors des numéros musicaux : Oliver Smith

Maquillage : Sydney Guilaroff, William Tuttle

