Concert Harmonie Municipale de REIMS Lundi 3 avril, 20h00 Opéra de reims CONCERT de l'Harmonie Municipale de REIMS !

LUNDI 3 avril 20h00 à L’OPÉRA de REIMS Programme varié : The great mouse détective , Silvérado , Ghost dances , Gandalf etc……….

Direction Philippe COCHENET Merci de diffuser cette annonce à tous vos amis (es) mélomanes et de les convier à cette belle soirée riche en styles musicaux variés et distrayants.

Entrée libre

09 65 37 22 93

09 65 37 22 93

www.harmoniedereims.fr Opéra de reims 3 rue Chanzy , 51100 REIMS REIMS

2023-04-03T20:00:00+02:00 – 2023-04-03T21:15:00+02:00

