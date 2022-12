Ninon Valder et Michel Godard en concert à l’Opéra de Reims Opéra de Reims, 8 janvier 2023, Reims.

De 10 à 15 € / Gratuit pour les – de 18 ans et les étudiants

Ninon Valder et Michel Godard joueront « Sur nos Terres Sacrées » à l’Opéra de Reims

Habitués au dialogue et à l’improvisation, Ninon Valder, chanteuse, bandonéoniste et flûtiste et Michel Godard au tuba et serpent réunissent leurs talents pour inventer une musique intemporelle à la croisée du jazz, de la musique argentine, de la musique classique et des musiques populaires.

Issue du classique, Ninon Valder explore depuis plusieurs années les espaces entre la musique argentine et le jazz, développant la poésie du son et des mots. Durant le confinement, elle a composé des thèmes, écrit des poèmes pour répondre à l’absence, à la solitude, puis elle a eu envie de donner vie à ces musiques dans l’esprit et la créativité du jazz new-yorkais des années 60 avec un musicien d’ampleur internationale comme l’est Michel Godard. Reconnu comme l’un des plus grands tubistes et serpentistes dans le monde du jazz, le virtuose du tuba est toujours curieux d’expériences nouvelles. Entremêlant leurs sonorités, ce duo inédit nous propose un répertoire de compositions propres et de thèmes traditionnels argentins. Entre rêve et poésie, ils nous entraînent sur les sentiers du monde, vers des terres sacrées d’une douce quiétude mélodique.



