Opéra de Paris Palais Garnier place de l’Opéra, 7 mai 2022, .

Opéra de Paris

Palais Garnier place de l’Opéra, le samedi 7 mai à 10:00

**Programme :** ### **Opéra Garnier (entrée par la façade)** **Visite libre du Palais Garnier** de 10h à 17h, en accès libre mais dans la limite des jauges, déambulation dans les espaces publics du Palais Garnier **Des trésors de costumes** 10h-12h30 / 14h30-16h30 L’atelier des costumes présente une sélection de ses trésors: endossez jacquettes et pourpoints, robes et jupons, de pied en cap mais ne repartez pas sans un souvenir ! (photos immédiates) **Cours de danse** 10h – 11h30 et 12h – 13h30 Andrey Klemm professeur du Ballet de l’Opéra de Paris – en présence d’un pianiste accompagnateur – dispensera son enseignement à 80 personnes. Deux séances sont proposées- inscription obligatoire – Pas de vestiaires – espace gardé pour déposer affaires et sacs – Les participants devront porter leur tenue de danse sous leurs habits de ville. Au pied : chaussettes ou demi-pointes. **Perruques et coiffes historiques à l’Opéra de Paris** 10h – 12h30 / 14h30- 16h30 Découvrez les savoir-faire des métiers consacrés à la confection de perruques et de coiffes historiques. Les ateliers sortent de leur “réserve”: Installés à l’aide d’un stand dans les espaces du Palais Garnier les artisans des ateliers Perruques et coiffes d’époque présenteront leurs savoir-faire.

Ouverture des réservations le 22 avril à partir de midi

L’Opéra de Paris vous ouvre ses portes pour une nouvelle édition de Tous à l’Opéra !

Palais Garnier place de l’Opéra 8 rue Scribe 75009 Paris Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00