Opéra de Paris Bastille, le samedi 7 mai à 10:00

**Programme :** ### **Opéra Bastille (place de la Bastille)** **Comment se fabriquent les instruments** 10h – 16h30 Les facteurs d’instruments s’exposent à l’Opéra Bastille Déambuler dans les espaces publics de verre, de marbre et d’acier de l’Opéra Bastille et découvrir les instruments et leurs artisans. Pianos, guitares, violons, clavecin, pianoforte, cuivres et instruments à vent, moderne ou d’époques, venez découvrir les facteurs d’instruments installés pour une journée dans les espaces publics de l’Opéra Bastille entrée sur inscription par créneaux horaires ([[https://www.operadeparis.fr/actualites/tous-a-lopera-edition-2022](https://www.operadeparis.fr/actualites/tous-a-lopera-edition-2022)](https://www.operadeparis.fr/actualites/tous-a-lopera-edition-2022)) ### liste des facteurs d’instruments : L’Atelier du Sycomore (basson et hautbois – moderne et d’époque) Christian BARTHE (archetier) BERGERAULT (percussions) Cordes et âme (cordes) Christopher Clark – M Vion (Pianoforte) DE LEEUW (guitare) Atelier Marc DUCORNET (clavecin) Maison DUPUIS – PC (violon) Pianos HANLET (distributeur de piano) MARIGAUX (cor et hautbois) OLIFANT (cuivres) PARMENON (Flûtes) PLEYEL (pianos) et ITEMM pôle Innovation

Ouverture des réservations le 22 avril à partir de midi

L’Opéra de Paris vous ouvre ses portes pour une nouvelle édition de Tous à l’Opéra !

Opéra de Paris Bastille 122 rue Lyon – 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris



