Opéra de Massy Opéra de Massy, 7 mai 2022, Massy.

Opéra de Massy

Opéra de Massy, le samedi 7 mai à 09:30

PROGRAMME DE LA JOURNEE : * 10h-18h : **Exposition d’instruments** (cuivre, lutherie, piano) **et ateliers** en partenariat avec l’ITEMM Forum sur la facture d’instruments, en lien avec le thème national « Pleins feux sur les ateliers : de la facture instrumentale aux arts de la scène » * 10h-12h30 : **Station bébé mobile** pour les 0-2 ans – espace pédagogique Les bébés, les parents et l’art ! Dispositif artistique et sensoriel, la Station Bébé mobile offre un espace confortable peuplé de modules et de formes aux jeux de contrastes colorés qui propose un relationnel privilégié au duo parent-enfant. En partenariat avec le Centre Pompidou _> Sur inscriptions au 01 69 53 62 26_ * 10h : **visite guidée** de l’Opéra dans les coulisses d’une production Visite guidée dans les décors de la production Cavalleria Rusticana / Paggliacci. _> Sur inscriptions_ [_en ligne_](https://billetterie.opera-massy.com/content#) _ou au 01 60 13 13 13_ * 11h : **conférence “Il était une fois l’Opéra”** A la découverte de l’art lyrique avec cette conférence de Véronique Audoli. _> Sur inscriptions_ [_en ligne_](https://billetterie.opera-massy.com/content#) _ou au 01 60 13 13 13_ * 11h : Portes ouvertes de l’**association franco-berbère** – Salle Bizet A la découverte de la danse berbère. * 13h et 14h15 : **visites guidées** de l’Opéra dans les coulisses d’une production Visite guidée dans les décors de la production Cavalleria Rusticana / Paggliacci. _> Sur inscriptions_ [_en ligne_](https://billetterie.opera-massy.com/content#) _ou au 01 60 13 13 13_ * 14h30 : **atelier chant choral** « Chantons autour de l’œuvre Faust de Gounod » – Salle Bizet Venez chanter _Faust_ ! Avec : Julien Lamour, metteur en scène et Franck Chastrusse-Colombier, chef d’orchestre. Dans le cadre du projet participatif “Bus Opéra”. * 15h-16h30 : **Répétitions ouvertes** de la scène piano de _Pagliacci_ de Ruggero Leoncavallo * 16h30 : **Concert de l’ensemble TM+ : “Violoncelle et viole de gambe : rivaux ou complices ?”** L’ensemble en résidence à l’Opéra vous propose un concert à la croisée de la musique baroque et de la musique contemporaine. Par Emmanuel Balssa (viole de gambe) et David Simpson (violoncelle) _> Sur inscriptions_ [_en ligne_](https://billetterie.opera-massy.com/content#) _ou au 01 60 13 13 13_

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Grande journée portes ouvertes

Opéra de Massy 1 place de France 91300 Massy Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T18:00:00