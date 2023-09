Le Chant de la Terre Opéra de Massy Massy, 4 avril 2024, Massy.

Le Chant de la Terre Jeudi 4 avril 2024, 20h00 Opéra de Massy Tarifs: de 10 euros à 20 euros

TM+ / Laurent Cuniot

[Musique – Création]

Le compositeur Laurent Cuniot s’empare des poèmes – ici dans une traduction en français – de l’œuvre de Mahler et écrit sa propre musique : avec, autour, à travers. Avec sa nécessaire actualité intérieure et sa singularité d’écriture, Laurent Cuniot réinvestit l’imaginaire mahlérien. Qu’on l’entende bien : l’univers du modèle est indépassable, il ne s’agit pas d’un pastiche, il n’y aura ni citation ni référence. Peut-être seulement, et sans doute inaudible aux autres, la trace que l’œuvre de Gustav Mahler, familière à Laurent Cuniot, aura laissé dans son inconscient.

Car le propos de l’œuvre est ailleurs. Il est dans la rencontre à distance avec les préoccupations de Mahler à propos de la dramaturgie musicale d’une grande forme, depuis les tensions exacerbées du chant initial jusqu’à l’émotion du dernier adieu, suspendue aux énergies qui l’ont précédé et ainsi rendu nécessaire.

Pour s’approprier ces textes adaptés de la poésie chinoise et les emmener vers son propre univers, Laurent Cuniot a choisi de les mettre en regard de deux poèmes de Rainer-Maria Rilke extraits des « Poèmes à la nuit » qui résonnent par leur hymne à l’amour et au ciel, par leur respiration, avec les interrogations existentielles et le lien intime qui relie l’homme à la nature exprimés par les textes originaux.

PROGRAMME

Laurent Cuniot

Le Chant de la Terre (création)

Distribution

Ensemble TM+, 16 musiciens

Direction musicale : Laurent Cuniot

Mezzo-soprano : Pauline Sikirdji

Ténor : Benjamin Alunni

Gilles Burgos et Anne-Cécile Cuniot, flûte

Louis Luciat, hautbois

Nicolas Fargeix et Bogdan Sydorenko, clarinette

Vianney Desplantes, saxhorn

Eric Du Faÿ, cor

Anne Ricquebourg et Sandrine Chatron, harpes

Gianny Pizzolato, percussion

Noëmi Schindler et Floriane Bonanni, violons

Marion Plard et Antonin Le Faure, altos

Florian Lauridon, violoncelle,

Axel Bouchaux, contrebasse

Marie Delebarre, régie

Christophe Schaeffer, lumières

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131313 http://www.opera-massy.com https://www.facebook.com/operamassy;https://twitter.com/operademassy;https://www.instagram.com/operademassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-massy.com/selection/event/date?productId=10228662242339 »}] L’Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l’Opéra de Massy s’affirme aujourd’hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l’échelle régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:10:00+02:00

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:10:00+02:00

spectacle Massy

© Natã-Romualdo / Thomas Millet