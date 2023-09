Célébrations de Pâques Opéra de Massy Massy, 26 mars 2024, Massy.

Célébrations de Pâques Mardi 26 mars 2024, 20h00 Opéra de Massy Tarifs: de 10 euros à 30 euros

The Tallis Scholars

[Musique vocale / Récital]

Les Tallis Scholars ont été fondés en 1973 par leur directeur, Peter Phillips. Grâce à leurs enregistrements et à leurs concerts, ils se sont imposés comme les principaux représentants de la musique sacrée de la Renaissance dans le monde entier. Peter Phillips a travaillé avec l’ensemble pour créer la pureté et la clarté du son qui, selon lui, sert le mieux le répertoire de la Renaissance. C’est la beauté du son qui en résulte qui a fait la renommée des Tallis Scholars.

La renommée de Josquin des Prés, un homme dont nous connaissons peu la vie, mais dont l’œuvre représente peut-être le corpus musical le plus important et le plus durable des débuts de la Renaissance, repose en grande partie sur sa musique pour la messe catholique. Ce programme est basé sur la Missa Pange lingua relativement bien connue, une œuvre expressive et belle basée sur un air de plain-chant. Les qualités sonores et riches de cette pièce sont ici reflétées et contrastées par la musique de Palestrina et Byrd.

PROGRAMME

Josquin des Prés

Missa Pange lingua

Veni sancte spiritus

Stabat mater

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Surge amica mea

Ecce tu pulchra es

William Byrd

Laetentur caeli

Vigilate

Ave verum

Distribution

Direction musicale : Peter Phillips

Ensemble vocal : The Tallis Scholars

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131313 http://www.opera-massy.com https://www.facebook.com/operamassy;https://twitter.com/operademassy;https://www.instagram.com/operademassy/ L'Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l'Opéra de Massy s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l'échelle régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:35:00+01:00

© Rodrigo Perez