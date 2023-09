PLAYTIME Opéra de Massy Massy, 23 mars 2024, Massy.

PLAYTIME 23 et 24 mars 2024 Opéra de Massy Tarifs: de 10 euros à 20 euros

Snorkel Rabbit

L’œuvre est inspirée du film « Playtime » de Jacques Tati, sorti en 1967.

Tati nous y montre en 6 séquences, 2 personnages se croisant à répétition : une touriste américaine, Barbara, et M. Hulot, un homme ayant un rendez- vous très important. Alba Castillo s’en inspire dans sa nouvelle chorégraphie. PLAYTIME explore les connexions humaines et comment faire face à la solitude dans une société où nous avons perdu espoir. Les humains sont intrinsèquement des créatures sociales ; nous sommes biologiquement, cognitivement, physiquement et spirituellement prédisposés à appartenir. Comme notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres mène au bonheur et à l’épanouissement, et nous donne un sens et un but au quotidien. Dans un monde de plus en plus isolé et numérisé, nous avons tous plus que jamais besoin d’un véritable lien, et nous ne devons pas négliger l’impact profond de la connectivité humaine et sociale.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131313 http://www.opera-massy.com https://www.facebook.com/operamassy;https://twitter.com/operademassy;https://www.instagram.com/operademassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-massy.com/selection/event/date?productId=10228662242335>mStepTracking=true »}] L’Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l’Opéra de Massy s’affirme aujourd’hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l’échelle régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:05:00+01:00

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:05:00+01:00

danse contemporaine

© DR