Des élèves de conservatoires jouent avec l’Orchestre !

Le soutien à la jeune génération de musiciens et la découverte du métier de musicien d’orchestre sont des axes très forts de la politique d’action culturelle de l’Orchestre national d’Île-de-France.

Afin de permettre aux élèves des conservatoires de niveaux équivalents cycles spécialisés d’Île-de-France de jouer aux côtés de musiciens professionnels d’un orchestre symphonique permanent, de découvrir le métier de musicien d’orchestre, d’interpréter le grand répertoire symphonique, l’Orchestre national d’Île-de-France organise une académie d’orchestre annuelle.

Les apprentis musiciens sélectionnés sur dossier et sur audition joueront aux côtés des musiciens de l’Orchestre lors d’un concert symphonique exceptionnel !

Elèves et professionnels seront réunis autour de la Symphonie fantastique composée par Hector Berlioz en 1830. Dans sa fougue, le héros romantique suit une idée fixe, celle de la bien aimée figurée par une mélodie qui réapparaît dans chaque mouvement. Et avec quelle audace les couleurs de l’orchestre viennent peindre les égarements d’un héros éperdument amoureux, emporté dans une spirale infernale. Entre rêve et cauchemar, ce voyage imaginaire ne laissera indemne ni le héros, ni l’auditeur !

PROGRAMME

Hector Berlioz

Symphonie fantastique

Distribution

Orchestre National d’Ile-de-France

Élèves de Conservatoires (troisième cycle et cycle spécialisé)

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France L'Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l'Opéra de Massy s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l'échelle régionale.

