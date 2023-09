Les Nuits d’été Opéra de Massy Massy, 8 février 2024, Massy.

Les Nuits d’été Jeudi 8 février 2024, 20h00 Opéra de Massy Tarifs: de 10 euros à 45 euros

La Parenthèse / Christophe Garcia

Avant tout, il y a Les Nuits d’Été, d’Hector Berlioz. Cet ensemble de six mélodies composées à partir de poèmes de Théophile Gautier est un voyage musical aux confins du fantastique. Il nous transporte à travers les états amoureux les plus sensibles et les plus profonds. Les Nuits d’été évoquent avec un tendre cynisme les joies et les tourments de l’amour : désir, enivrement, épuisement et, plus rarement, raison. La partition de Berlioz sera enrichie d’un septième poème de Théophile Gautier (Adieux à la poésie) mis en musique pour l’occasion par Laurier Rajotte.

Ce chef-d’œuvre est interprété par la voix chaude et la présence solaire de la mezzo Anna Reinhold.

À ses côtés, évolueront les danseurs et danseuses de la compagnie La Parenthèse et du Ballet de l’Opéra Grand Avignon ainsi que 6 musiciens dirigés par Nicolas Simon. Réunie par le chorégraphe Christophe Garcia, cette fine équipe célèbre la création en une aventure inédite : elle interprète en musique, mais aussi en danse les langoureuses, sombres et déchirantes pages de Berlioz.

Distribution

Avec

Sylvain Bouvier, Lucie-Mei Chuzel, Léo Khebizi, Nina Madelaine, Marion Moreul, Ari Soto, Alexandre Tondolo

(Compagnie La Parenthèse et Ballet de l’Opéra du Grand Avignon)

Direction musicale : Nicolas Simon

Mezzo-soprano : Anna Reinhold

Musiciens :

Harpe Vincent Buffin

Percussions Tristan Pereira

Flûte Coline Richard

Violon, alto Antoine Paul

Violoncelle Amelie Potier

Clarinette, clarinette basse Elsa Loubaton

Conception et chorégraphie : Christophe Garcia

Emprunts chorégraphiques à Michel Kelemenis avec son concours et son autorisation et à Michel Fokine

Musique :

Hector Berlioz Les Nuits d’été,

Laurier Rajotte Le septième poème

Transcription musicale : Julien Giraudet

Costumes : Pascale Guéné

Assistante à la chorégraphie : Julie Compans

Lumières : Simon Rutten

Scénographie : François Villain

Vidéo : Matthieu Dehoux

Direction technique et son : Bruno Brevet

Conception des décors : Atelier de l’Opéra de Rennes

Conception des costumes : Atelier de l’Opéra Grand Avignon

Illustrations, inspirations : Françoise Bazantay, Clémence Fernando

© David Ropars