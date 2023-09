MDB Trio Opéra de Massy Massy, 6 février 2024, Massy.

MDB Trio Mardi 6 février 2024, 19h00 Opéra de Massy Gratuit – consommations au bar payantes

(entrée libre sans réservation)

Trois passionnés de jazz, ont décidé de proposer un répertoire éclectique autour de standards, avec évidemment quelques incursions dans le latin jazz.

Le trio MDB est né de la rencontre de Marko Dordjevic accordéoniste/saxophoniste, du guitariste Nicolas Meluk et du saxophoniste/pianiste Pierre-Marie Bonafos.

Les racines et influences différentes de chacun des membres sont à l’origine des quelques clins d’œil au jazz musette et aux musiques d’Europe de l’Est.

Tantôt guitare-deux saxophones, tantôt accordéon-guitares-saxophone ou encore piano-saxophone-guitare, la multiplicité des combinaisons instrumentales du trio MDB permet à la fois de varier le son de l’ensemble et de pouvoir davantage en élargir son répertoire.

Distribution

Accordéon – Saxophone : Marko Dordjevic

Guitare : Nicolas Meluk

Piano – Saxophone : Pierre-Marie Bonafos

jazz apéro-concert

