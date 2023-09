Toulouse-Lautrec Opéra de Massy Massy, 20 janvier 2024, Massy.

Ballet de l’Opéra National du Capitole

Situant son récit dans un cabaret artistique et une revue pour trente-cinq danseurs, le spectacle dépeint la vie tumultueuse de Toulouse-Lautrec — peintre des nuits parisiennes, des cabarets et des bals et artiste amoureux des femmes qui se consuma dans l’alcool et les plaisirs de la nuit, soumis à la souffrance d’un corps aux jambes atrophiées par la maladie. Au cœur d’une scénographie faite d’ombres et de lumières, avec des costumes colorés tout droit sortis de l’univers de Toulouse-Lautrec, le spectacle brosse une fresque endiablée, teintée de la physionomie humaine d’où émerge une exaltation du corps dans tous ses états.

Majestueuse et élégante, la danse s’inscrit dans un équilibre entre ensembles et solistes, allant d’un French cancan survolté vers les portraits d’artistes célèbres comme La Goulue et Suzanne Valadon, exacerbant la solitude du peintre vibrant du désir de danser.

Une pièce intense qui invite les spectateurs à une immersion au cœur du ballet, les transportant dans l’univers envoûtant de Toulouse-Lautrec !

Distribution

Avec 35 danseurs du Ballet de l’Opéra National du Capitole

Accordéon : Sergio Tomassi

Piano : Yannaël Quenel

Chorégraphie, mise en scène, livret : Kader Belarbi

Musique : Bruno Coulais

Conseillère artistique : Danièle Devynck

Scénographie : Sylvie Olivé

Costumes : Olivier Bériot

Lumières : Nicolas Olivier, Vincent Cussey

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131313 http://www.opera-massy.com L'Opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l'Opéra de Massy s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l'échelle régionale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:55:00+01:00

2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:55:00+01:00

© David Herrero