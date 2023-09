Eternelle muse Opéra de Massy Massy, 12 décembre 2023, Massy.

Eternelle muse Mardi 12 décembre, 19h00 Opéra de Massy Entrée libre

Sarah Bernhardt (1844 – 1923) représente la tragédienne par excellence. Mondialement reconnue, elle a inspiré certaines de plus grandes plumes de son temps (Edmond Rostand, Catulle Mendès…) et fut admirée de grands esprits tels que Victor Hugo, Sacha Guitry ou Emile Zola. Elle a offert au « théâtre à la française » une renommée internationale à une époque où la mondialisation était encore inconcevable.

Même si elle n’a fait qu’une seule incursion dans le domaine musical en tant que récitante-égérie dans Izéÿl de Gabriel Pierné, Sarah Bernhardt a vécu une époque de grands changements pour la musique et a fréquenté nombre de musiciens et librettistes. Elle a été l’amie de Gounod, Saint-Saëns et Debussy.

« Madame Sarah » a créé et incarné des rôles au théâtre qui ont quasiment immédiatement été mis en musique. La Tosca, Gioconda, Dona Sol, Gismonda et Fédora, sont nées avec le jeu théâtral avant d’être immortelles sous les plumes des Puccini, Verdi et Giordano.

En s’inspirant de la muse que fut Sarah Bernhardt, ce programme s’emploie à retracer sa carrière en musique. Aussi, c’est l’occasion pour les chanteuses de l’Atelier lyrique Opera Fuoco de prêter leur voix aux grandes pages d’opéra en italien et en français et de retrouver l’énergie fabuleuse qui habitait Sarah Bernhardt.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

David Stern – Direction artistique

Elsa Rooke – Direction d’actrices

DISTRIBUTION

Julie Goussot – Soprano

Iryna Kyshliaruk – Soprano

Solène Laurent – Mezzo-soprano

Stéphane Petitjean – Piano

PROGRAMME

GIORDANO, Fedora « Il Parigino è come il vino »

Scène & Air « Rigida e assai la sera »

VERDI, Ernani – Scène & Air « Surta è la notte… Ernani involami »

HONEGGER/IBERT, L’Aiglon – Duo « Restez… votre nom »

MARCHETTI, Ruy Blas – Scène & Air « Sola con miei pensier… Larva dorata »

MASSENET, Cléopâtre « J’ai versé le poison »

PONCHIELLI, La Gioconda « Stella del marinar »

PUCCINI, Tosca « Vissi d’arte »

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France Opéra de Massy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

