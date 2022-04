Opéra de Marseille Opéra de Marseille, 8 mai 2022, Marseille.

**Dimanche 8 mai, dès 9h l’Opéra de Marseille vous ouvre ses portes pour une journée pleine de découverte!** ### Au programme : * Une **Exposition des costumes** dans le Grand Hall et les baignoires (Création des ateliers de couture de l’Opéra) * des **visites libres de 9h à 16h** * des **visites historiques de 9h30 à 15h30** Inscription pour les visites histotiques : – à partir de 9h dans le grand hall pour les visites de 9h30 / 10h15 / 11h / 11h45 – à partir de 11h pour les visites de 12h30 / 14h30 / 15h30 ### Matin : * de la **danse de 9h15 à 13h avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)** Participation des classes Préparatoires / Supérieures de l’E.N.D.M (École Nationale de Danse de Marseille) en partenariat avec le Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence) * **Danse classique** dans le studio de danse •Cours classique mixte (9h15 – 10h) •variations du répertoire (10h – 10h30) •Pas de 2 (11h – 11h45) •Cours découverte danse classique enfant (6-10 ans) de 12h15 à 13h – **Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 15 enfants)** * **Danse contemporaine** dans le Grand foyer Ernest Reyer •Cours découverte danse contemporaine enfant (6-10 ans) de 9h30 à 10h15- **Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 15 enfants)** • Cours contemporain mixte (10h30 – 11h45) • Atelier “Les Noces” d’Angelin Preljocaj (12h15 – 13h) ### Après-midi : * **Concert “carte blanche” Demos Démonstration des enfants de l’Orchestre Démos Marseille** au Grand foyer Ernest Reyer de 14h30 à 15h15 * **Ballet National de Marseille – La Horde** sur la place Ernest Reyer de 13h30 à 16h30. Deux ateliers participatifs (d’une heure : 13h30-14h30 / 15h30-16h30) menés en binôme avec avec les danseurs du Ballet, autour de « Room With a View ». À la direction du CCN (Centre Chorégraphique National) Ballet national de Marseille le collectif (LA)HORDE –Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, interrogent dans « Room with a view », les possibilités émancipatrices du corps dans un contexte politique et écologique troublé, face à l’effondrement du vivant et de la biodiversité comme la remise en question des systèmes d’oppressions.Une cohésion dans la danse magnifiée par la puissance de la musique et l’énergie portée par les corps. A partir du matériel chorégraphique de la pièce « Room with a view », dans ce contexte pandémique ou les relations humaines sont distendues, ces ateliers permettront d’appréhender la danse comme vecteur de cohésion et de mobilisation collective. Comment faire corps ensemble ? Chacun.e sera invité à interroger sa corporalité dans une énergie fédératrice et libératrice. * **17h30 – 18h15- Escaliers extérieurs et place Ernest Reyer** **Concert de clôture (Orchestre Philharmonique de Marseille – Choeur de l’Opéra Municipal de Marseille**. Direction : **Nestor Bayona** programme : disponible sur opera.marseille.fr

Gratuit

Visites, proposition “Danse du matin”, concerts… l’Opéra de Marseille vous ouvre ses portes le temps d’une journée!

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T18:15:00