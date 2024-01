UN BALLO IN MASCHERA Opéra de Marseille Marseille, dimanche 9 juin 2024.

Après l’échec de Simon Boccanegra, Verdi a tenté de se plonger dans Le Roi Lear (en vain) quand il s’est enthousiasmé pour un livret inspiré de la mort de Gustave III de Suède.

Représenter un régicide sur scène n’a pas été du goût de la censure qui s’est acharné sur l’opéra. Malgré cela, le compositeur a retrouvé la veine lyrique de sa glorieuse trilogie. Le crime pendant un bal masqué rappelle la mort de Violetta sur fond de carnaval et Riccardo a des faux airs de duc de Mantoue.

Verdi aborde le thème de l’amitié, bientôt sublimé dans Don Carlo, mais c’est Amelia qui nous tire des larmes. Sur le plan musical, il se surpasse. Tant par la beauté des airs que par le contrepoint. « Rigoletto pour les professionnels, La Traviata pour les amateurs », a dit Verdi. Il aurait pu ajouter « Et Bal masqué pour les deux ! »

OPÉRA EN 3 ACTES

Livret de Eugène SCRIBE

Création à Rome, le 17 février 1859, au Teatro Apollo

Dernière représentation à Marseille, le 21 mars 2008

COPRODUCTION Opéra de Marseille / Opéra national de Lorraine / Théâtres de la Ville de Luxembourg / Opéra Zuid / Angers-Nantes Opéra

Direction musicale Paolo ARRIVABENI

Mise en scène Waut KOEKEN

Décors et costumes Luis F. CARVALHO

Lumières Nathalie PERRIER

Chorégraphie Jean-Philippe GUILOIS

Amelia Marta TORBIDONI

Oscar Sheva TEHOVAL

Ulrica Arvidson Enkelejda SHKOZA

Gustavo III Enea SCALA

Comte Anckarström Gezim MYSHKETA

Comte Horn Thomas DEAR

Cristiano Gilen GOICOECHEA

Orchestre et Choeur de l’Opéra de Marseille

