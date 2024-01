CAMÉLÉONS CLARINETTE, ALTO, PIANO Opéra de Marseille Marseille, samedi 23 mars 2024.

CAMÉLÉONS CLARINETTE, ALTO, PIANO ♫MUSIQUE DE CHAMBRE♫ Samedi 23 mars, 17h00 Opéra de Marseille 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Une plongée au coeur de la dualité schumanienne, éclairée par deux instruments « caméléons » de l’orchestre, l’alto et la clarinette, à travers le romantisme passionné de Brahms, Bruch et Schumann, et la modernité transparente de Kurtàg.

MAX BRUCH

Extraits des Huit pièces, op. 83

JOHANNES BRAHMS

Sonate n° 1, op. 120 (2ème mouvement)

Sonate n° 2, op. 120 (1er mouvement)

GYÖRGY KURTÀG

Hommage à Robert Schumann, op. 15

ROBERT SCHUMANN

Märchenerzählungen, op. 132

Clarinette Valentin FAVRE

Alto Magali DEMESSE

Piano Bruno ROBILLIARD

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.marseille.fr/fr/meeting/20529/musique-de-chambre-23-mars-2023/opera-de-marseille/23-03-2024/17h00 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]