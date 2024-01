Don Quichotte Opéra de Marseille Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Moins représenté que , a été écrit par Massenet pour la grande basse russe Chaliapine qui aurait versé des larmes à la lecture de la partition.

Depuis la création triomphale à l’Opéra de Monte-Carlo, les meilleurs chanteurs ont voulu incarner le « Chevalier à la Triste Figure » imaginé par Cervantès. José van Dam a commencé par Sancho Pança avant d’enfiler le costume de Don Quichotte. Massenet se serait identifié à son héros en tombant amoureux de l’interprète de Dulcinée.

Mêlant l’humour, la mélancolie et le fantastique avec la grâce mélodique et une instrumentation d’orfèvre, Massenet nous livre une comédie héroïque de choix. On attend beaucoup du trio Nicolas Courjal, Héloïse Mas et Marc Barrard.

Livret de Henri CAIN

Création à Monte-Carlo le 24 février 1910, à l’Opéra

Dernière représentation à Marseille, le 12 mars 2002

Création le 31 janvier 2020 à l’Opéra de Saint-Étienne

Décors, costumes et accessoires réalisés dans les ateliers de l’Opéra de Saint-Étienne

Direction musicale Gaspard BRÉCOURT

Mise en scène Louis DÉSIRÉ

Décors et Costumes Diégo MÉNDEZ CASARIEGO

Lumières Patrick MÉEÜS

Dulcinée Héloïse MAS

Pedro Laurence JANOT

Garcias Marie KALININE

Don Quichotte Nicolas COURJAL

Sancho Marc BARRARD

Rodriguez Camille TRESMONTANT

Juan Frédéric CORNILLE

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

