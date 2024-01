LES MODULATIONS: CLAIRIÈRE, SYMBIOSE ÉLECTRONIQUE Opéra de Marseille Marseille, dimanche 3 mars 2024.

L’Opéra de Marseille et le GMEM Centre National de Création Musicale de Marseille présentent Les Modulations. Le GMEM en coproduction avec l’Opéra, s’engage auprès d’interprètes pour soutenir la création, l’émergence, et faire découvrir le répertoire d’aujourd’hui.. 3 rendez-vous à l’Opéra, pour partager des moments inattendus et privilégiés entre les artistes et le public.

Une clairière est un lieu à part, lieu ouvert ou enfermé selon le point de vue, où se développent des écosystèmes qui ne peuvent vivre ailleurs.

Clairière est une invitation à découvrir une nature renouvelée, hybride. Proxima Centauri se propose de transporter musiciens et spectateurs dans une nouvelle clairière où électronique et organique se mélangent pour donner corps à des sons nouveaux.

L’occasion d’interroger le dialogue entre voix et électronique, deux médiums qui évoquent un mélange entre le réel et l’irréel. Un parcours fantasmagorique à travers nos rêves, notre Histoire, nos légendes et notre univers.

Proxima Centauri, ensemble musical composé de

Direction artistique et saxophone Marie-Bernadette CHARRIER

Voix Muriel FERRARO

Flûte Sylvain MILLEPIED

Piano Hilomi SAKAGUCHI

Percussion Benoit POLY

Électronique Christophe HAVEL

NÚRIA GIMÉNEZ COMAS

Clairière Création

Texte de Laure GAUTHIER

CHRISTOPHE HAVEL

Pli d’Eden

RAPHAÈLE BISTON

Ombres

NÚRIA GIMÉNEZ COMAS

The Second Coming

PIERRE JODLOWSKI

Coliseum

