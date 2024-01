LA TRAVIATA Opéra de Marseille Marseille, jeudi 8 février 2024.

« Celui dont les yeux restent secs n’a pas de cœur humain dans la poitrine », a écrit un critique après une représentation du plus célèbre des opéras de Verdi.

Inspiré de d’Alexandre Dumas fils, allie la profondeur des sentiments à l’efficacité dramatique d’une partition de génie. Le rôle a attiré toutes les sopranos du monde, mais il est redoutable car il réclame une grande actrice doublée d’une chanteuse qui aurait trois voix (au moins) en une. Colorature, dramatique et lyrique. Voire anémique…

Mise en scène par Visconti à Milan, Maria Callas a livré l’une de ses incarnations les plus fascinantes. La scène d’amour de l’acte I, la scène du sacrifice de l’acte II et la mort de Violetta sont parmi les sommets de toute l’histoire de l’opéra. Mais chaque détail d’instrumentation, chaque soupir, chaque inflexion émerveillent l’auditeur et serrent son cœur. Ruth Iniesta, Julien Dran et Jérôme Boutillier en ont un.

Bouleversant !

Livret de Francesco Maria PIAVE

Création à Venise, le 6 mars 1853, au Teatro La Fenice

Dernière représentation à Marseille, le 2 janvier 2019

Direction musicale Clelia CAFIERO

Mise en scène Renée AUPHAN réalisée par Yves COUDRAY

Décors Christine MAREST

Costumes Katia DUFLOT

Lumières Roberto VENTURI

Violetta Ruth INIESTA

Flora Laurence JANOT

Annina Svletana LIFAR

Alfredo Julien DRAN

Germont Jérôme BOUTILLIER

Gastone Carl GHAZAROSSIAN

Le Marquis Frédéric CORNILLE

Le Baron Douphol Jean-Marie DELPAS

Le Docteur Yuri KISSIN

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

