LA VEUVE JOYEUSE Opéra de Marseille Marseille, 7 janvier 2024

On pensait l’opérette viennoise morte et enterrée après la disparition de Johann Strauss fils, mais c’était compter sans Franz Lehár, son héritier le plus doué.

S’inspirant d’un sujet français – ’ ’ de Meilhac – il s’offre en 1905 le premier triomphe international de sa carrière. Toute l’Europe vibre au charme enivrant de cette « heure exquise qui nous grise ». Respectant les codes du genre tout en les renouvelant, ravit les coeurs les plus endurcis à coup de valses, mazurkas, marche, cancan, galop et ronde.

Ernest Lubitsch en réalise une version filmée avec Maurice Chevalier en 1934. Chostakovitch va parodier la célèbre valse de l’acte III dans sa ° 7 et Alfred Hitchcock en fera le leitmotiv de son film (préféré) ’ ’ . À Anne-Catherine Gillet d’entrer dans la ronde en portant les couleurs de cette production de l’Opéra de Saint-Étienne.

Culte !

Livret de Viktor LÉON et Leo STEIN d’après la comédie de Henri MEILHAC

Création à Vienne, le 30 décembre 1905, au Theater an der Wien

Dernière représentation à Marseille, le 8 janvier 2009

–

Direction musicale Lawrence FOSTER

Mise en scène Jean-Louis PICHON

Réalisée par Jean-Christophe MAST

Décors et costumes Jérôme BOURDIN

Lumières Michel THEUIL

Chorégraphie Laurence FANON

Missia Anne-Catherine GILLET

Nadia Perrine MADOEUF

Olga Perrine CABASSUD

Sylviane Simone BURLES

Danilo Régis MENGUS

Le Baron Popoff Marc BARRARD

Camille de Coutançon Léo VERMOT-DESROCHES

Figg Jean-Claude CALON

D’Estillac Matthieu LÉCROART

Lérida Alfred BIRONIEN

Kromski Michel DELFAUD

Bogdanovitch Jean-Luc ÉPITALON

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Dispositif de gilets vibrants pour les représentations des 4 et 7 janvier.

2024-01-07T14:30:00+01:00

