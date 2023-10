VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE… Opéra de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

VOYAGE À TRAVERS L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE… Samedi 9 décembre, 17h00 Opéra de Marseille 9€ Sonate extraite de Die bankelsangerlieder

(compositeur anonyme)

MICHAEL PRAETORIUS

Quatre pièces de quatuor de cuivres

SAMUEL SCHEIDT

3 Christmas Chorales

GIOVANNI DOMENICO ROGNONI TAEGGIO

Canzona en sol « La Binama »

JOHANN SEBASTIAN BACH

Aria de la suite n° 3 en ré majeur

HENRY PURCELL

Trumpet Tune

GEORG PHILIPP TELEMANN

La Vaillance

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ave verum corpus

ROBERT SCHUMANN

Scène d’enfants n° 7 « Rêverie »

JOHANNES BRAHMS

Chansons folkloriques allemandes

RICHARD WAGNER

Choeurs d’opéra

DMITRI CHOSTAKOVITCH

Valse n° 2 Trompettes Anthony ABEL et Philippe NAVA

Cor Vincent ROBINOT

Trombone Laurent CABARET

_____________________________________________________________

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Opéra de Marseille Adresse 2 Rue Molière, 13001 Marseille Ville Marseille

