Attila Opéra de Marseille Marseille, 2 novembre 2023, Marseille.

Attila Jeudi 2 novembre, 20h00 Opéra de Marseille De 8,50 à 76€

N’a-t-on pas répété que là où le chef barbare passait, l’herbe ne repoussait pas ? L’herbe peut-être, mais pas les airs, puisque le 9e opéra de Verdi annonce déjà le souffle et la perfection de .

Riche en scènes spectaculaires, en airs guerriers et en strettes patriotiques qui ont fait sensation à la création à Venise, doit une partie de sa popularité à l’écrasement final des Huns sous les boucliers romains. L’une de ses originalités (et non des moindres) : les deux protagonistes principaux sont une basse et un baryton. Leur affrontement a autant (sinon plus) fasciné le compositeur que l’idylle ténor-soprano.

Succédant aux Christoff, Ghiaurov et autres Raimondi, Ildebrando d’Arcangelo et Juan Jesús Rodríguez vont faire frémir le public marseillais dans une version concertante mais haute en couleurs vocales.

Sanglant !

Livret de Temistocle SOLERA tiré de la tragédie de Zacharias WERNER, Attila, König der Hunnen

Création à Venise, le 17 mars 1846, au Teatro La Fenice

Dernière représentation à Marseille, le 4 avril 2010

Direction musicale Paolo ARRIVABENI

Odabella Angela MEADE

Attila Ildebrando D’ARCANGELO

Ezio Juan Jesús RODRÍGUEZ

Foresto Antonio POLI

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Spectacle naturellement accessible

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.marseille.fr/fr/node/20243 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T23:00:00+01:00

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T23:00:00+01:00