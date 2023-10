Attila Opéra de Marseille Marseille, 29 octobre 2023, Marseille.

Attila Dimanche 29 octobre, 14h30 Opéra de Marseille De 8,50 à 76€

N’a-t-on pas répété que là où le chef barbare passait, l’herbe ne repoussait pas ? L’herbe peut-être, mais pas les airs, puisque le 9e opéra de Verdi annonce déjà le souffle et la perfection de .

Riche en scènes spectaculaires, en airs guerriers et en strettes patriotiques qui ont fait sensation à la création à Venise, doit une partie de sa popularité à l’écrasement final des Huns sous les boucliers romains. L’une de ses originalités (et non des moindres) : les deux protagonistes principaux sont une basse et un baryton. Leur affrontement a autant (sinon plus) fasciné le compositeur que l’idylle ténor-soprano.

Succédant aux Christoff, Ghiaurov et autres Raimondi, Ildebrando d’Arcangelo et Juan Jesús Rodríguez vont faire frémir le public marseillais dans une version concertante mais haute en couleurs vocales.

Sanglant !

Livret de Temistocle SOLERA tiré de la tragédie de Zacharias WERNER, Attila, König der Hunnen

Création à Venise, le 17 mars 1846, au Teatro La Fenice

Dernière représentation à Marseille, le 4 avril 2010

Direction musicale Paolo ARRIVABENI

Odabella Angela MEADE

Attila Ildebrando D’ARCANGELO

Ezio Juan Jesús RODRÍGUEZ

Foresto Antonio POLI

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

́

Spectacle naturellement accessible

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.marseille.fr/fr/node/20243 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00