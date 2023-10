L’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille L’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille, 15 octobre 2023, Marseille. L’Orchestre Philharmonique de Marseille Dimanche 15 octobre, 16h00 Opéra de Marseille De 11 à 26€ L’adoration de Tchaïkovski pour Mozart jaillit dans sa Suite « Mozartiana » truffée de citations (Ave Verum…).

La découverte de Bach illumine le ° 13 de Mozart assombri par des silences désespérés (finale). Lawrence Foster retrouve la pianiste Elena Bachkirova, femme de son grand ami Barenboim. Et si, dans la 5ème de Beethoven, le Destin frappait à la porte, Tchaïkovski se soumet à sa volonté dans sa propre 5 . PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI

Suite n° 4 en sol majeur, op. 61, dite « Mozartiana »

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano n° 13 en do majeur, K. 415

PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI

Symphonie n° 5 en mi mineur, op. 64 Direction musicale Lawrence FOSTER

Piano Elena Dmitrievna BASHKIROVA

