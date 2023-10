L’Africaine Opéra de Marseille Marseille, 8 octobre 2023, Marseille.

L’Africaine Dimanche 8 octobre, 14h30 Opéra de Marseille De 11 à 81€

Ardent réquisitoire contre l’esclavagisme et la colonisation, ’ n’a jamais quitté l’affiche, contrairement aux autres « grands opéras » de Meyerbeer comme Les Huguenots présenté la saison dernière.

La raison réside dans l’amour déchirant de Selika pour le navigateur Vasco de Gama, au coeur partagé entre deux femmes et avide de gloire. L’histoire, qui se déroule en partie sur les mers entre Lisbonne et l’Inde, explore surtout les conflits du coeur humain à travers de grands airs de bravoure et de vigoureux ensembles.

Chant du cygne du compositeur le plus fêté de son temps avant la montée de l’antisémitisme, créé triomphalement à Paris en 1865 et absent de la scène marseillaise depuis 1964, ’ verra s’affronter (pour la bonne cause) Karine Deshayes, Hélène Carpentier et Florian Laconi.

Épique !

OPÉRA EN 5 ACTES

Livret de Eugène SCRIBE

Création à Paris, le 28 avril 1865, à l’Opéra

Dernière représentation à Marseille, le 18 janvier 1964

Direction musicale Nader ABBASSI

Mise en scène Charles ROUBAUD

Décors Emmanuelle FAVRE

Costumes Katia DUFLOT

Lumières Jacques ROUVEYROLLIS

Vidéos Camille LEBOURGES

Selika Karine DESHAYES

Ines Hélène CARPENTIER

Anna Laurence JANOT

Vasco de Gama Florian LACONI

Nelusko Jérôme BOUTILLIER

Don Pedro Patrick BOLLEIRE

Don Alvar Christophe BERRY

Don Diego François LIS

Le Grand Prêtre de Brahma Cyril ROVERY

Le Grand Inquisiteur Jean-Vincent BLOT

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

ACCESIBILITÉ

Dispositif de gilets vibrants pour les représentations des 5 et 8 octobre.

_____________________________________________________________

