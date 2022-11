ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille, 21 juin 2023, Marseille. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Mercredi 21 juin 2023, 20h00 Opéra de Marseille

♫CLASSIQUE♫

Opéra de Marseille
2 Rue Molière, 13001 Marseille

Vingt ans déjà que le magazine Gramophone distinguait l'enregistrement du Concerto pour violon de Sibelius signé Sergey Khachatryan (Naïve).

Lequel remet pour nous son œuvre fétiche sur le métier.

Après un détour par le siècle de Couperin tel que rêvé par Ravel, direction Prague, où Smetana exhale le sentiment patriotique de ses frères tchèques dans un cycle de poèmes symphoniques dont nous entendrons trois extraits.

Cap à l’est ! JEAN SIBELIUS

Concerto pour violon en ré mineur, op. 47 MAURICE RAVEL

Le Tombeau de Couperin BEDŘICH SMETANA

Extraits de Ma Patrie Direction musicale Gabriel BEBEŞELEA

Violon Sergey KHACHATRYAN

