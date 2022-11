LES HUGUENOTS Opéra de Marseille, 3 juin 2023, Marseille.

LES HUGUENOTS 3 – 11 juin 2023 Opéra de Marseille

De 11 à 81€

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les amours impossibles entre Karine Deshayes et Enea Scala feront sans doute les choux gras de la presse musicale.

C’est que le chef-d’œuvre de Meyerbeer crée l’événement partout où il passe. Plus d’un demi-siècle que Marseille n’avait plus vu ça !

C’est l’archétype du « grand opéra » français :

entre drame intime et fresque démesurée, Les Huguenots nous renvoient au massacre de la Saint-Barthélemy.

«Celui qui ne saurait apprécier la puissance dramatique de cette œuvre ne jouit sans doute pas de ses pleines facultés », notait en son temps le grand critique Hanslick. Entre divers courants musicaux, l’écriture vocale, le sens du théâtre et les trouvailles d’orchestration qui émaillent la géniale partition influenceront jusqu’aux Berlioz, Wagner, Verdi, Tchaïkovski ou Moussorgski, qui ont tous quelque chose en eux de Meyerbeer. Et vous ?

OPÉRA EN 5 ACTES

Livret de Eugène SCRIBE et Émile DESCHAMPS

Création à Paris, Opéra Le Peletier, le 29 février 1836

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 7 mai 1967

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale José Miguel PÉREZ-SIERRA

Mise en scène Louis DÉSIRÉ

Décors et Costumes Diego MÉNDEZ-CASARIEGO

Lumières Patrick MÈEÜS

Valentine Karine DESHAYES

Marguerite de Valois Florina ILIE

Urbain Éléonore PANCRAZI

Raoul de Nangis Enea SCALA

Le Comte de Nevers Marc BARRARD

Marcel Nicolas COURJAL

Le Comte de Saint-Bris François LIS

Cossé Kaëlig BOCHÉ

Méru Florent LEROUX ROCHE

Thoré Frédéric CORNILLE

Tavannes Carlos NATALE

De Retz Jean-Marie DELPAS

Bois-Rosé Alfred BIRONIEN

Maurevert Gilen GOICOECHEA

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille



