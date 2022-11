ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille, 16 avril 2023, Marseille. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Dimanche 16 avril 2023, 16h00 Opéra de Marseille

De 11 à 26€

♫CLASSIQUE♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’amour, la guerre, la campagne… : entre « humoresques », « ballades » et « grotesques », Mahler peint un monde au départ des Volkslieder compilés au début de son siècle par Achim von Arnim et Clemens Brentano.

« Nous jurons tous, le fer en main, de mourir pour la République», chantait pour sa part l’hymne de Cherubini dont s’inspire le fameux « motif du Destin » de la Cinquième de Beethoven.

Une sorte de Marseillaise, en somme. GUSTAV MAHLER

Des Knaben Wunderhorn RICHARD WAGNER

Préludes de Lohengrin LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie n° 5 en do mineur Direction musicale Lawrence FOSTER

Baryton Jochen SCHMECKENBECHER

Mezzo-soprano Roxana CONTANTINESCU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Opéra de Marseille Adresse 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Opéra de Marseille Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Opéra de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille 2023-04-16 was last modified: by ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Opéra de Marseille 16 avril 2023 marseille Opéra de Marseille Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône