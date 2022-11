NABUCCO Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

NABUCCO 30 mars – 7 avril 2023 Opéra de Marseille

De 11 à 81€

♫OPERA♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le directeur de La Scala aura dû insister pour que Verdi accepte de s’y mettre. Bien lui en prit : ce péplum au chœur célèbre entre tous lança la carrière du compositeur urbi et orbi. Abigaïlle n’a vraiment rien d’un cadeau.

Ni pour sa famille supposée, dont elle s’emparera un temps de la couronne, ni pour la soprano qui l’incarne, forcée à de dangereuses prouesses – la légende raconte que Giuseppina Strepponi (1815 – 1897), créatrice du rôle, y laissa sa voix. Sans faire table rase de la tradition, Nabucco repense l’opéra.

Le beau chant ne suffit plus : il faut impliquer le spectateur, le prendre à la gorge, l’accabler par la violence d’une écriture qui tend désormais vers une sorte d’arioso à l’accompagnement suggestif.

Va sans dire que personne n’en sort indemne. OPÉRA EN 4 ACTES Livret de Temistocle SOLERA, d’après Nabuchodonosor, drame d’Auguste ANICET-BOURGEOIS et de Francis CORNU Création à Milan, Teatro alla Scala, le 9 mars 1842

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 22 octobre 1989 PRODUCTION Opéra de Saint-Étienne Direction musicale Paolo ARRIVABENI

Mise en scène Jean-Christophe MAST

Décors et Costumes Jérôme BOURDIN

Lumières Pascal NOËL

Chorégraphie Laurence FANON Abigaïlle Csilla BOROSS

Fenena Marie GAUTROT

Anna Laurence JANOT Nabucco Juan Jesús RODRÍGUEZ

Zaccaria Simon LIM

Ismaël Jean-Pierre FURLAN

Abdallo Jérémy DUFFAU

Le Grand Prêtre Thomas DEAR Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

2023-03-30

2023-04-07

