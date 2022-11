CARMEN Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CARMEN 16 – 26 février 2023 Opéra de Marseille

De 11 à 81€

♫OPERA♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Un flop ! « De la part des critiques, ce ne fut qu’un chœur pour crier haro », confirme Gustave Charpentier à propos de la première. Bizet mourra sans rien savoir du fabuleux destin de Carmen, de retour sur notre scène après dix ans d’absence. « Carmen ! La Carmen de Mérimée !

Est-ce qu’elle n’est pas assassinée par son amant ?…

Et ce au milieu de voleurs, de bohémiennes, de cigarières !…

À l’Opéra Comique! […] Vous allez mettre notre public en fuite… c’est impossible ! »

Les craintes d’Adolphe de Leuven, alors directeur de Favart, ne semblaient pas infondées.

En 1875, il n’était pas de bon ton de montrer le meurtre d’un Don Juan au féminin sur la scène de ce théâtre familial.

Un mois après sa Périchole à l’Odéon, Héloïse Mas se mesure à la belle Andalouse. OPÉRA EN 4 ACTES Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY d’après le roman de Prosper MÉRIMÉE Création à Paris, Opéra Comique, le 3 mars 1875

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 12 octobre 2012 COPRODUCTION Opéra de Marseille / Théâtre du Capitole de Toulouse / Opéra de Monte-Carlo Direction musicale Victorien VANOOSTEN et Clelia CAFIERO (le 26/02)

Mise en scène Jean-Louis GRINDA

Décors Rudy SABOUNGHI

Costumes Rudy SABOUNGHI et Françoise RAYBAUD PACE

Lumières Laurent CASTAINGT

Chorégraphie Eugénie ANDRIN Carmen Héloïse MAS

Micaëla Ludivine GOMBERT / Alexandra MARCELLIER (23 et 26/02)

Frasquita Charlotte DESPAUX

Mercédès Marie KALININE Don José Amadi LAGHA

Escamillo Jean-François LAPOINTE

Moralès Jean-Gabriel SAINT MARTIN

Zuniga Gilen GOICOECHEA

Le Dancaïre Olivier GRAND

Le Remendado Marc LARCHER

Lilas Pastia Frank T’HÉZAN Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille Maîtrise des Bouches-du-Rhône

