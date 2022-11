ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille, 18 janvier 2023, Marseille. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Mercredi 18 janvier 2023, 20h00 Opéra de Marseille

De 11 à 26€

♫CLASSIQUE♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Du plus finement mélancolique des rois de la valse, la Musique des sphères commencera par mettre l’opéra en apesanteur.

Au gré des notes d’un autre Strauss, sans aucun lien, Xavier Chatillon et Magali Demesse sortiront du rang pour nous conter les

« variations fantastiques » inspirées par les aventures du Chevalier à la Triste Figure et de son écuyer Sancho Pança.

Entre les deux, la Symphonie n° 3 de Brahms déroulera son célèbre Poco allegretto. JOSEF STRAUSS

La Musique des sphères, Valse, op. 235 JOHANNES BRAHMS

Symphonie n° 3 en fa majeur, op. 90 RICHARD STRAUSS

Don Quichotte pour violoncelle et alto, op. 35 Direction musicale Lawrence FOSTER

Violoncelle Xavier CHATILLON

Alto Magali DEMESSE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T20:00:00+01:00

2023-01-18T22:00:00+01:00

