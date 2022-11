ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE – CONCERT DU NOUVEL AN Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE – CONCERT DU NOUVEL AN Opéra de Marseille, 12 janvier 2023, Marseille. ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE – CONCERT DU NOUVEL AN Jeudi 12 janvier 2023, 20h00 Opéra de Marseille

13€

♫CLASSIQUE♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Jacques Offenbach ne cherche plus à nous faire rire lorsqu’il compose Les Fées du Rhin (1864), opéra romantique dont le Chant des elfes servira plus tard à l’immortelle Barcarolle des Contes d’Hoffmann. Nuit d’amour, certes, mais pas de concert du nouvel an sans tubes des Strauss père et fils, dont les valses, marches, csárdás et polkas les plus célèbres feront tourner les têtes.

Prosit Neujahr ! JACQUES OFFENBACH

Extrait des Contes d’Hoffmann – la Barcarolle JOHANN STRAUSS fils

Voix du printemps

Polkas

Le Beau Danuble bleu

La Chauve-Souris – Csárdás JOHANN STRAUSS père

La Marche de Radetzky Direction musicale Lawrence FOSTER

Sopranos Julia KNECHT et Laurence JANOT

