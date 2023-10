Concert en famille Opéra de Marseille (Foyer Ernest Reyer) Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

Concert en famille Samedi 7 octobre, 16h00 Opéra de Marseille (Foyer Ernest Reyer) Tarif jeune public 5€ / Tarif adulte 12€

La musique classique à la portée des enfants…

Une occasion pour vous, les parents, de partager les émotions musicales de vos enfants avec l’Orchestre philharmonique de Marseille.

45 mns avant les concerts, au Foyer Ernest Reyer, partagez un temps d’échange autour du programme avec le chef d’orchestre Federico Tibone. Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Un voyage au coeur de l’Europe, de l’Amérique du Sud, de la Russie, de la Scandinavie et de leurs folklores, cet art populaire et savant !

MANUEL DE FALLA

Le Tricorne – Danse du Meunier

GEORGE BIZET

Carmen, Suite n° 1 : Aragonaise et Séguedille

HECTOR VILLA-LOBOS

Bachiana Brasileira n° 4 : Prélude et Chorale

ARAM KHATCHATOURIAN

Valse extraite de Masquerade

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

Casse Noisette : Marche, Danse Chinoise et Trepak

BÉLA BARTÓK

Danses populaires roumaines

EDVARD GRIEG

Danse norvégienne n° 1

ANTONÍN DVOŘÁK

Danse slave n° 3

JOHANNES BRAHMS

Danse hongroise n° 5

BENJAMIN BRITTEN

Soirées Musicales d’après Rossini

Direction musicale Federico TIBONE

Avec l’Orchestre philharmonique de Marseille

Tarif jeune public 5€

Tarif adulte 12€

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

